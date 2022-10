Mozart e Schubert da camera al Teatro Comunale di Modena

(ANSA) - MODENA, 17 OTT - Secondo appuntamento per la stagione concertistica del Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena: il 18 ottobre alle 20.30 il gruppo da camera 'Musizieren', formato da Pierpaolo Maurizzi (pianoforte), Ivan Rabaglia (violino), Danusha Waskiewicz (viola), Yves Savary (violoncello) e Riccardo Donati (contrabbasso), eseguirà il Quartetto in sol minore K478 di Wolfgang Amadeus Mozart e il Quintetto per pianoforte e archi 'La Trota' di Franz Schubert.

L'opera schubertiana fu scritta nel 1819, quando il compositore era ventiduenne e non venne pubblicata prima del 1829, un anno dopo la sua morte; quella mozartiana risale invece all'ottobre 1785 e in esso, una sorta di concerto in miniatura, lo strumento a tastiera ricopre un ruolo "solistico" e virtuosistico lasciando al gruppo degli archi (violino, viola, violoncello) non il semplice compito di accompagnare il solista, ma un rapporto concertante e dialettico. Un programma dunque composto da due celeberrimi capolavori cameristici che richiedono strumentisti particolarmente affermati nell'interpretazione di questo repertorio. Pierpaolo Maurizzi è dal 2017 il coordinatore e docente assieme al Trio di Parma, del quale Ivan Rabaglia è un membro fondatore, del master di Alto Perfezionamento in Musica da Camera del Conservatorio di Parma. Danusha Waskiewicz, membro del Quartetto Prometeo, è stata prima viola dei Berliner Philharmoniker e dell'Orchestra Mozart di Bologna sotto la direzione di Claudio Abbado. Yves Savary è violoncello solista della Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera e Riccardo Donati è primo contrabbasso dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. (ANSA).