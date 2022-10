Investito 11enne nel Ferrarese, non è in pericolo di vita

(ANSA) - BOLOGNA, 17 OTT - Un ragazzino di 11 anni è stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale 'Maggiore' di Bologna a seguito delle fratture riportate dopo essere stato investito da un'auto - intorno alle 19 - in via Giovannina a Cento, nel Ferrarese. Il giovane, a quanto appreso, non è in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è al vaglio e in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del nucleo Radiomobile di Cento. (ANSA).