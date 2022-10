Giro: nona tappa del 2023 con arrivo al Technogym Village

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - L'edizione 2023 del Giro d'Italia farà tappa per la prima volta in un'azienda ed ha scelto la Technogym. Domenica 14 maggio, infatti, la nona tappa della corsa rosa - una crono di 33 km - arriverà al Technogym Village, il campus del fitness e dello sport, a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena).

Lo rende noto lo stesso brand italiano, leader a livello globale nel mondo dello sport, del fitness e della salute, fornitore ufficiale delle ultime otto Olimpiadi. La passione di Technogym per il ciclismo viene da lontano e la partnership con il Giro va ad aggiungersi alla lunga lista di ciclisti e squadre che negli anni l'hanno scelta per la preparazione. L'esperienza è iniziata con la squadra degli anni '90 Mg Technogym e continua oggi anche come partner del Giro Virtual, della Granfondo Lombardia, e della Strade Bianche. L'azienda è anche fornitore ufficiale del Team Jumbo Visma per l'allenamento delle squadre maschili e femminili. (ANSA).