Energia: a Bologna da trovare 45 milioni con lotta a evasione

"Il patto che noi vogliamo fare con i cittadini, il patto che lanciamo oggi è: noi ci impegniamo nel 2023 a non aumentare le tariffe e i tributi del Comune di Bologna. Ci impegniamo a far sì che i servizi rimangano adeguati ai bisogni della città, anzi laddove potremo li miglioreremo ancora di più". A dirlo è il sindaco di Bologna Matteo Lepore durante il suo discorso sul suo primo anno di mandato.

Poco prima Lepore aveva sottolineato: "Il prossimo anno dovremo trovare 45 milioni di euro che non ci sono. E noi queste risorse le troveremo impostando un lavoro sul recupero dell'evasione fiscale e la riorganizzazione dei lavori dell'amministrazione comunale che senza aiuti dallo Stato ci permetterà di ammortizzare quello che potrebbe essere uno scenario peggiore della crescita dei costi dell'energia e dell'inflazione".

Lepore ha fatto l'esempio del bilancio del 2022, chiuso "pagando l'aumento delle utenze e di tutte le bollette, l'aumento delle materie prime e delle scuole con oltre 30 milioni di euro recuperati". (ANSA).