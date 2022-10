Covid: 2.024 nuovi casi in E-R, stabili le terapie intensive

Sono 2.024, a fronte di 8.676 tamponi eseguiti, i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Emilia-Romagna dove resta invariato, a quota 35, il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, mentre salgono di 41 unità, a quota 1.027 quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

I malati effettivi sono 44.181: il 97,6% in isolamento a casa con sintomi lievi o privo di sintomi. Le persone complessivamente guarite sono 3.673 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.860.592 mentre si registrano tre decessi: quello di una donna di 90 anni nel Modenese e quelli di un uomo di 94 anni e di una donna di 96 nel Ferrarese. (ANSA).