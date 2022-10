Ciclismo: due tappe del Giro 2023 in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 17 OTT - Saranno due le tappe emiliano-romagnole del Giro d'Italia 2023, presentato a Milano.

Domenica 14 maggio ci sarà uno degli snodi principali per la lotta per la maglia rosa, con una cronometro di 33,6 km, che partirà da Savignano sul Rubicone e arriverà a Cesena, toccando Bellaria, San Mauro Pascoli, Cagnona, Sala, Ruffio, Ponte Pietra e Cesenatico. Il traguardo è fissato al Villaggio Technogym.

Dopo un giorno di riposo, si riparte martedì 16 con la Scandiano-Viareggio, un percorso prevalentemente appenninico - con una incursione anche in provincia di Modena nel comune di Frassinoro - che toccherà Viano, Baiso, Cigarello (Carpineti), La Svolta, Felina, Gatta, Villa Minozzo, Governara, Civago, Roncatello di Sopra, Piandelagotti, fino al Passo delle Radici a 1.527 metri di altezza. Da qui poi la discesa e il passaggio in Toscana, dalla provincia di Lucca fino a Viareggio.

"Siamo orgogliosi di ospitare anche nel 2023 il Giro d'Italia - dice il presidente della Regione Stefano Bonaccini - una manifestazione che da oltre un secolo continua ad appassionare e unire gli italiani. Simbolo di impegno, agonismo, tenacia. Per questa Regione che ama lo sport e che tanto fa per sostenerlo, a partire dalla pratica di base, un appuntamento di grande prestigio e un'occasione unica di promozione di questa terra straordinaria. Do fin d'ora il benvenuto alla grande Carovana del Giro e ai tanti campioni che anche quest'anno non mancheranno di trasmetterci quelle emozioni che solo lo sport sa regalare". (ANSA).