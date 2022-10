Cane in un dirupo, salvato dai Vigili del fuoco nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 17 OTT - Vigili del Fuoco in azione questa mattina a Montecreto, sull'Appennino modenese, per soccorrere un cane caduto in un dirupo ed individuato dal padrone grazie al collare Gps. Il proprietario aveva perso di vista l'animale già nella giornata di ieri. Una squadra dei Vigili del Fuoco composta da personale speleo alpino fluviale, impegnata in questi giorni in attività di addestramento, ha raggiunto Montecreto e si è calata di oltre 300 metri per raggiungere l'animale. Il recupero di soccorritori e cane è stato completato con l'ausilio dell'elicottero del reparto volo Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna. (ANSA).