Covid: in Emilia-Romagna altri 3.276 casi e due morti

(ANSA) - BOLOGNA, 16 OTT - Sono 3.276 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sulla base di circa 10mila tamponi fatti. Ci sono altri due morti: si tratta di un uomo di 97 anni in provincia di Reggio Emilia e uno di 93 nel Parmense.

I casi attivi sono stabili poco sotto i 46mila, il 97,7% di loro è in isolamento domiciliare. In leggera crescita i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 35 pazienti, due in più di ieri, mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 986 (+32). (ANSA).