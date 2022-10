Sassuolo: Dionisi "risultato doveva essere un altro"

(ANSA) - BERGAMO, 15 OTT - "Se dobbiamo essere onesti, il risultato avrebbe dovuto essere un altro". Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, si rammarica della sconfitta in rimonta subìta a Bergamo: "Ce la siamo giocata alla pari, ma l'Atalanta con le sue individualità può andare lontano e se lo merita - la riflessione dell'allenatore neroverde -. Siamo in crescita, abbiamo affrontato la partita come dovevamo iniziando con 2-3 azioni ficcanti. La priorità è recuperare i giocatori offensivi, che fanno la differenza. Non sono queste le partite da vincere, ma volevamo tornare coi punti che meritavamo". Berardi rientrato è stato sostituito: "In settimana abbiamo perso Laurientè per un contrasto in allenamento, Traorè ha fatto i suoi primi 25 minuti della stagione, Domenico non sappiamo ancora cos'ha e spero di riaverlo presto. Fare il 4-2-3-1 quando saranno tutti a posto? Non è il caso di stravolgere il nostro gioco". (ANSA).