Il percussionista Simone Rubino al Bologna Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 15 OTT - Con i suoi recital per sole percussioni ha sperimentato inediti accostamenti e creato legami trasversali, senza distinzione di generi, stili o epoche: è Simone Rubino, il ventinovenne musicista torinese, ormai star della scena musicale europea, ospite del Bologna Festival, il 17 ottobre all'Oratorio di San Filippo Neri per la rassegna Il Nuovo l'Antico. Proprio come il titolo della rassegna bolognese, nei suoi programmi Rubino interseca il nuovo con l'antico, il sacro con il profano, il popolare con il colto.

Nelle sue mani l'insieme degli strumenti a percussione è diventato un universo sonoro in perenne espansione. Piatti, gong, marimbe, temple-block, xilofoni, claves si sono trasformati da attori secondari in protagonisti, in voci soliste. Lo dimostra il programma del suo concerto dove accanto a due "classici" del repertorio per sole percussioni, "The Third Construction" di John Cage e "Rebonds B" di Iannis Xenakis, troviamo "Water Spirit" di Tan Dun, "Asventuras per tamburo solo" del percussionista-compositore tedesco Alexey Gerassimez, "The Wave" della percussionista-compositrice giapponese Keiko Abe, la "Ciaccona" di Bach nella trascrizione per marimba di Eduardo Egüez. Interprete dalle abilità straordinarie, dotato di una rara sensibilità timbrica Simone Rubino ha anche collaborato con grandi orchestre come i Wiener Philharmoniker, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Konzerthausorchester di Berlino e con direttori come Zubin Mehta, Manfred Honeck, Tan Dun, Michael Sanderling, Kristjan Järvi. (ANSA).