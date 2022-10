Droga, nel 2022 a Reggio Emilia sequestrati 44 kg di cocaina

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 OTT - Quarantaquattro chili di cocaina sequestrati da inizio anno ad oggi. Sono i numeri forniti dalla questura di Reggio Emilia ai quali vanno aggiunti 10 chili di hashish, 3 kg di marijuana e 83 grammi di eroina oltre a più di 400mila euro sottratti al traffico di stupefacenti. In dieci mesi sono stati arrestate 35 persone riconducibili allo spaccio di droga.

L'ultima operazione in ordine cronologico, illustrata stamattina in conferenza stampa dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato reggiana, riguarda tre pusher di cocaina arrestati nel giro di pochi giorni. In manette sono finiti un 27enne albanese (irregolare sul territorio ed espulso con decreto dopo la direttissima in tribunale), un 28enne tunisino anch'egli rimpatriato e un 31enne marocchino ritenuto dagli inquirenti un fornitore dei pusher per la vendita al dettaglio.

In totale, nel corso delle perquisizioni ai tre, sono stati sequestrati oltre 260 grammi di cocaina - alcuni suddivisi già in dosi pronte per la vendita e altre termosaldate sottovuoto - e quasi quattromila euro in contanti. (ANSA).