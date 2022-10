Covid: in Emilia-Romagna altri 3.335 casi e otto morti

(ANSA) - BOLOGNA, 15 OTT - Sono 3.335, individuati sulla base di circa 12mila tamponi, i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Sono morte otto persone, di età compresa fra i 74 e gli 89 anni.

I casi attivi crescono (i positivi certificati sono 45.892) il 97,8% dei quali in isolamento domiciliare. In leggero calo i ricoverati in terapia intensiva che sono 33, tre in meno di ieri, mentre i positivi negli altri reparti Covid salgono a 954, undici in più rispetto al dato di ieri. (ANSA).