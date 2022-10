Zuppi: ricominciare da sofferenza Marzabotto, valori che uniscono

"La settimana scorsa ho celebrato a Marzabotto, ieri sera sono stato in un piccolissimo paesino vicino a Marzabotto a ricordare don Giovanni Fornasini, ucciso dai tedeschi perché aveva difeso le persone; questa sera andrò a Boves dove saranno beatificati due altri sacerdoti e sarà ricordato un uomo, laico, che insieme al parroco aveva cercato di salvare il paese e che fu trucidato: parlo di questo perché dobbiamo ricominciare da quella sofferenza perché per affrontare la sofferenza, dobbiamo ricordarci chi siamo, quali sono i valori che uniscono la convivenza del nostro Paese e che sono indispensabili per affrontare anche chi oggi si trova a vivere quelle stesse sofferenze, quelle stesse violenze". Così l'Arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, intervenuto al Congresso nazionale della Uil.

"Questo - ha argomentato - è il fondamento, la costituzione, il fondamento del nostro Paese, da cui chiunque, tutti, a cominciare dalla Chiesa deve partire per svolgere il proprio ruolo e indicare le risposte necessarie". (ANSA).