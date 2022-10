Covid: crescono i ricoveri in Emilia-Romagna

Sono 3.719 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di circa 13mila tamponi.

Con i casi attivi che salgono sopra i 45mila, continua anche la crescita dei ricoveri: in terapia intensiva ci sono infatti 36 pazienti, sei in più di ieri, mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 943 (sei in più). Si contano ancora cinque decessi, fra i quali un uomo di 69 anni, morto in provincia di Bologna. (ANSA).