Torna 'DocumentER', rassegna online e in sale svizzere

(ANSA) - BOLOGNA, 13 OTT - Parte il 15 ottobre la seconda edizione di 'DocumentER', rassegna cinematografica di promozione del territorio, arte, cultura e storia della Regione all'estero, a cura di Der-Associazione documentaristi Emilia-Romagna e realizzato grazie al contributo dell'Assemblea Legislativa-Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

'DocumentER' si struttura in tre momenti: la prima parte, dal 15 al 22 ottobre, presenta un ciclo di documentari fruibili gratuitamente per tutti sulla piattaforma Docacasa.it (https://documenter.docacasa.it/). Si prosegue con una rassegna in sala, sempre a ingresso gratuito, tra Bellinzona, a novembre, e Zurigo, a dicembre. Il terzo step, e novità di questa seconda edizione, sono una serie di proiezioni a tema, con incontri formativi con gli autori, sul come si realizza un documentario, dall'idea alla messa in opera e sulla tradizione cinematografica in Emilia-Romagna, terra di cinema, che si terranno al Liceo Vermigli di Zurigo.

L'edizione di quest'anno offre un ampio ventaglio di documentari di autori emiliano-romagnoli finalizzata, come sempre, a valorizzare e promuovere all'estero la regione attraverso uno sguardo creativo e artistico, tipico del territorio, e "storie di vita" che ne permettono una conoscenza approfondita. I temi spazieranno dalla storia all'arte, dalla cultura alla poesia, dalla musica al cinema e i suoi registi, dalla tradizione politica alla Memoria storica, all'educazione al riciclo, al turismo ecosostenibile, fino alle politiche sociali e di accoglienza.

La rassegna online dal 15 al 22 ottobre su Docacasa.it comprende: 'Carracci. La rivoluzione silenziosa' di Giulia Giapponesi; 'Fonderia 39' di Nico Guidetti; 'Il Vangelo secondo Matteo Z' di Emilio Marrese; 'In tel fade' di Elisa Mereghetti e Marco Mensa; 'Einstein parla italiano' di Alessandro Scillitani; 'Narratore dell'avvenire. Un film su Giovanni Pascoli, poeta' di Mauro Bartoli; 'Paese mio' di Riccardo Marchesini; 'Scarti rinati' di Enza Negroni. (ANSA).