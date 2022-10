Anche oggi circa quattromila nuovi contagi da Coronavirus (4.070 su 16.566 tamponi) si registrano in Emilia-Romagna, mentre sono in lieve calo i ricoveri. I pazienti nelle terapie intensive sono 30 (-1), negli altri reparti Covid sono 938 (-16). I casi attivi salgono a 44.573 (+1.300), il 97,8% in isolamento a casa. Le persone guarite sono 2.758 in più e si contano altri 12 morti, alcuni dei quali riferiti ai giorni scorsi, dai 68 ai 92 anni.