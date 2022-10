Turismo: un nuovo logo per il territorio Bologna-Modena

Il concetto di mappa, non solo come rappresentazione dello spazio, ma come l'inizio di un viaggio. I due cerchi, in mezzo la scritta 'Territori Bologna Modena', simboleggiano le due città unite dalla Via Emilia che corre di 26 gradi inclinata lungo i primi rilievi degli Appennini. È la suggestione alla base del logo del territorio turistico unico Bologna-Modena, curato dallo studio Fm di Milano e scelto tra ottanta candidature provenienti da tutta Italia.

L'idea di dotarsi di un logo unitario si inserisce nel più ampio quadro di sviluppo strategico dei due territori.

Obiettivo, dare un volto unico e riconoscibile alle due realtà, comunicando in modo semplice e immediato le loro caratteristiche comuni di innovatività, apertura, rappresentatività del Made in Italy. La scelta è arriva all'esito di un bando promosso dal territorio turistico Bologna-Modena insieme a Bologna Welcome e Modenatur, con il supporto dell'Associazione italiana design della comunicazione visiva. (ANSA).