Musica: Marco Mengoni in concerto il 14 alla Unipol Arena

(ANSA) - BOLOGNA, 12 OTT - Dopo i sold out di Milano e Torino, tutto esaurito anche per il concerto di Marco Mengoni in programma venerdì 14 ottobre (ore 21) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Una dimostrazione d'amore assoluta da parte del pubblico che da oltre dieci anni segue uno degli artisti di maggior successo in Italia. La scaletta, che prevede 25 pezzi, sarà una sintesi della sua produzione, circa due ore con i suoi brani più iconici ma anche le nuove proposte contenute nell'album 'Pelle'.

Il tour nei palazzetti si svolge in concomitanza con l'uscita del secondo capitolo dell'album 'Materia' (dopo 'Terra' uscito lo scorso dicembre, ora il progetto è declinato in 'Pelle', dal 7 ottobre), mentre la prossima estate Mengoni sarà in concerto negli stadi, tra cui nuovamente Bologna. Il nuovo lavoro è composto da 13 tracce (15 nella versione cd) ed è stato anticipato dai singoli 'No stress' e 'Tutti i miei ricordi'. Al capoluogo emiliano lo lega anche la collaborazione con Samuele Bersani, con il quale ha realizzato 'Ancora una volta', la 'perla' che chiude la versione cd. La setlist dell'appuntamento live comprende tutte le hit di Marco Mengoni, dalla lontana 'Psycho killer' del 2009 a 'Parole in circolo', e poi - tra le tante - 'Guerriero', 'Ti ho voluto bene veramente', 'Ma stasera', 'No stress', 'Muhammad Alì', 'Buona vita'. (ANSA).