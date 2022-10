Investì e uccise cuoca, 'pirata' patteggia due anni

Ha patteggiato una pena di due anni, con la sospensione condizionale, il 34enne modenese accusato di aver investito con l'auto e ucciso Gorica Dilic, una cuoca di 52 anni morta nell'incidente avvenuto a Modena il 14 novembre del 2021.

La donna a tarda ora stava rientrando a casa dopo la giornata di lavoro. Il 34enne era indagato anche per omissione di soccorso, essendo fuggito dopo l'accaduto. Imputato dunque per omicidio stradale e omissione di soccorso, al 34enne, come fa sapere lo studio 3A-Valore spa che ha assistito i parenti della vittima, sono state riconosciute le attenuanti e l'avvenuto risarcimento proprio ai familiari della 52enne. (ANSA).