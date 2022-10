In esclusiva a Bologna concerto Redman-Mehldau-McBride-Blade

Il concerto in esclusiva italiana del quartetto con Joshua Redman sax, Brad Mehldau pianoforte, Christian McBride contrabbasso e Brian Blade batteria, il 31 ottobre all'EuropAditorium, sarà l'evento più atteso del Bologna Jazz Festival, in calendario dal 27 ottobre al 23 novembre, con film, incontri didattici e appuntamenti vari.

Gli altri concerti in teatro previsti saranno con la Mingus Big Band (16 novembre, al Duse), l'orchestra che celebrerà il centenario della nascita di Charles Mingus, attraverso il suo songbook. Infine il cantautore brasiliano Edu Lobo, interprete della più genuina tradizione popolare carioca, il 24 novembre sul palco del Celebrazioni. Poi molti concerti nei locali (a Bologna Cantina Bentivoglio, Camera Jazz, Bravo Caffè, Locomotiv, Binario 69, Sghetto e Cubo Unipol, a Ferrara Torrione jazz club) con un variegato cartellone di tendenze e stili con artisti artisti e italiani e stranieri.

Previsto anche il progetto didattico con il premio 'Massimo Mutti', dedicato al fondatore del festival del quale ricorre il decennale della scomparsa, gli approfondimenti tematici di Jazz Insights, le proiezioni di film alla Cineteca e al Galliera, e l'esposizione di fotografie a Palazzo d'Accursio.

L'immagine del festival quest'anno è curata da Francesca Ghermandi, firma di punta del fumetto, delle quale saranno esposte nel 'bus jazz' che per tutto novembre percorrerà ogni giorno una linea diversa. Il programma dettagliato www.bolognajazzfestival.com. (ANSA).