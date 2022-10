Il raro gatto selvatico filmato in Appennino modenese

Dovrebbe trattarsi di quello che gli esperti considerano un raro esemplare di gatto selvatico europeo (Felis silvestris) il felino "catturato" dalle fototrappole dell'associazione Wild Apennines piazzate nel territorio montano di Fiumalbo, nel Parco regionale del Frignano (Modena). Ne dà notizia l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale. Nella breve sequenza del filmato visibile sul canale Youtube dell'associazione si vede l'animale 'in notturna' insistere sulle tracce di un lupo passato nello stesso punto durante il giorno.

Che sia un gatto selvatico, lontano cugino del gatto domestico (Felis catus), è stato confermato dagli esperti del Museo di storia naturale della Maremma (i quali hanno attivo il progetto nazionale 'Biologia e conservazione del gatto selvatico in Italia' e il sito www.gattoselvatico.it) interpellati dall'ente emiliano. Un rintracciamento "straordinario" perché, spiega Filippo Biondi di Wild Apennines, "l'areale del gatto selvatico è collocato più a sud del nostro crinale appenninico, in più è un animale molto raro e d'interesse conservazionistico, infatti si presume che in Italia non ce ne siano più di 7-800 esemplari in tutto". Il gatto selvatico è un animale solitario ed elusivo che vive nei boschi e, dopo anni quasi a rischio di estinzione anche a causa della caccia per la morbida pelliccia, sta riapparendo proprio grazie alle fototrappole dei ricercatori destinate principalmente a monitorare i lupi. L'organizzazione svizzera Pro Natura lo ha eletto nel 2020 come "animale dell'anno".