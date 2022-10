De Rossi prima panchina 'nessuna paura, mi sento pronto'

"Non ho paura, mi sento pronto. E' come quando vai in prima media: cambi scuola, compagni, e ti chiedi se starai loro simpatico, senti quel friccichio. Ma non ho paura, mi focalizzo sulla prima partita": lo dice Daniele De Rossi, presentandosi come allenatore Spal. "Mi sento pronto e forte. Non sono qui da solo ma con la mia famiglia aggiuntiva, il mio staff. Non potrei essere più felice, anche delle persone trovate alla Spal". "Tanta gente parla di me come un futuro buon allenatore, poi quando si è trattato di darmi le chiavi di casa, tutti hanno avuto qualche dubbio, legittimamente: la Spal invece ha avuto il coraggio di chiamarmi". (ANSA).