Continua, anche in Emilia-Romagna, la crescita dei contagi di coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 4.853 i nuovi casi di positività rilevati sulla base di oltre 16mila tamponi. Ci sono anche dieci morti, fra i quali un uomo di 50 anni nel Riminese e uno di 63 nel Parmense. Crescono i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 31 persone (tre in più di ieri) e 954 (+20) negli altri reparti Covid. I casi attivi salgono a 43.273, il 97,7% dei quali in isolamento domiciliare.