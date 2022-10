Frank Zappa, i King Crimson e Fluxus: omaggio a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 OTT - Giunta alla tredicesima edizione, la rassegna di cinema documentario "Voci dall'Aldilà", dedicata a musicisti scomparsi, torna al Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo di Bologna (Via San Vitale, 63) con tre proiezioni su Frank Zappa, i King Crimson di Robert Fripp, e il movimento Fluxus.

Il primo appuntamento è in programma per mercoledì 12 ottobre, alle 19.30, con il film "Zappa", del 2020, col quale Alex Winter racconta il celebre compositore e chitarrista americano. La pellicola sarà introdotta da Riccardo Bertoncelli, decano della critica rock. Realizzato dopo anni di gestazione, "Zappa" racconta l'intera carriera del geniale musicista di Baltimora, dagli esordi da autodidatta, alla battaglia contro la censura e il politicamente corretto, sino agli ultimi lavori.

Un film che esplora la vita privata dietro una gigantesca carriera musicale che non si è mai allontanata dalle turbolenze politiche del suo tempo. Il documentario è arricchito dagli interventi della vedova di Zappa, Gail, e di molti dei suoi storici collaboratori, tra cui Mike Keneally, Ruth Underwood, Ray White, Ian Underwood, Steve Vai, Pamela Des Barres, Bunk Gardner, e il leader del Kronos Quartet David Harrington.

Per l'omaggio a Robert Fripp, mercoledì 19 ottobre nell'ambito di ExtraVoci, verrà proiettato "In The Court of The Crimson King" di Toby Amies. Presentato al festival South By Southwest in Texas lo scorso marzo, il film è già considerato dalla critica americana come "uno dei migliori documentari sul rock mai realizzati".

L'ultimo appuntamento della rassegna, in programma per mercoledì 14 dicembre, è dedicato a Fluxus, uno dei più radicali e influenti movimenti artistici del Novecento (fondato nel 1962) con la proiezione di "George - The Story of George Maciunas and Fluxus" di Jeffrey Perkins, che verrà introdotto da Philip Corner, storico membro del movimento, e da Patrizio Peterlini, direttore della Fondazione Bonotto, la maggiore collezione di opere d'arte Fluxus e di poesia concreta e visiva Italia.

