Esercito: a Bologna una messa per San Giovanni XXIII Papa

(ANSA) - BOLOGNA, 11 OTT - Il vicario generale dell'Arcidiocesi di Bologna, monsignor Giovanni Silvagni, in ricorrenza della Festa liturgica di San Giovanni XXIII Papa, ha celebrato la Santa Messa in memoria del 'Papa buono' nella basilica di Santo Stefano. La messa, organizzata dal Comando Militare Esercito 'Emilia-Romagna', ha visto la partecipazione di una rappresentanza di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di tutti gli enti e reparti dell'Esercito Italiano stanziati nella provincia di Bologna. Erano inoltre presenti le autorità militari e civili della Città Metropolitana, le associazioni combattentistiche e d'arma e personale non più in servizio attivo.

Silvagni ha ricordato don Angelo Roncalli e il percorso spirituale seguito dallo stesso come soldato, sergente di sanità e cappellano militare, sulla base di quanto egli stesso scriveva "in tempo reale" nel suo "Giornale dell'Anima". Il colonnello Guido Orsolini Orsolini, comandante del comando militare esercito 'Emilia-Romagna', al termine della celebrazione eucaristica ha ringraziato mons. Silvagni e i cappellani militari che hanno concelebrato la funzione religiosa, salutando tutti i partecipanti alla celebrazione. (ANSA).