Debutta a Ferrara The Tree, nuova coreografia di Carolyn Carlson

(ANSA) - BOLOGNA, 11 OTT - Prima nazionale al Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara il 14 ottobre alle 20.30 per "The Tree", ultima creazione dell'icona della danza mondiale Carolyn Carlson. Dopo Eau, Pneuma e Now, questa nuova coreografia chiude il ciclo dei lavori ispirati a Gaston Bachelard, filosofo della scienza francese. Partendo dall'opera letteraria di Bachelard, "Des Fragments d'une poétique du feu", uscita postuma nel 1988, Carolyn Carlson ha scelto il potere poetico e simbolico delle fiamme e più in generale la complessità degli elementi naturali come ispirazione per la sua nuova creazione, con la quale si rinnova la collaborazione con il light designer Rémi Nicolas, che per "The Tree" crea paesaggi immaginari che invitano a un viaggio interiore e alla contemplazione. L'artista visivo Gao Xingjian sublima a sua volta le scene con i suoi dipinti astratti realizzati con la china e proiettati in diverse sequenze. Nell'unione tra il virtuosismo dei ballerini e la visione onirica di Carolyn Carlson, "The Three" è una dichiarazione d'amore potente e vitale nei confronti di una natura sull'orlo del collasso, nella speranza che, come una Fenice, possa rinascere dalle proprie ceneri. "Non siamo estranei all'Universo - spiega Carolyn Carlson - così come i cambiamenti delle stagioni governano ogni creazione, noi siamo semi che si evolvono in cicli, nel ritmo. I dipinti di The Tree - continua la coreografa - sono tante visioni metaforiche della natura, effimere, misteriose e intangibili, poste su diversi livelli, scoperte a poco a poco, dipinto su dipinto su dipinto, con l'idea di fondo che anche noi, come la Natura, ci trasformiamo". (ANSA).