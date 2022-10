Covid: in Emilia-Romagna casi sopra 3mila, 12 morti

Sono 3.258 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su oltre 26.600 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Età media 53 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 28 (uno in meno rispetto a ieri), mentre negli altri reparti i positivi sono 934 (nove in più). Si registrano 12 decessi, alcuni dei quali riferiti ai giorni scorsi. Complessivamente, i casi di infezione attiva sono tornati sopra 40mila (40.613), dei quali il 97,6% in isolamento a casa.