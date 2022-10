Bicipolitana di Bologna, "Lo spreco ci fa girare le ruote"

(ANSA) - BOLOGNA, 11 OTT - Lo spreco, la prepotenza, l'inquinamento, le code: ecco cosa "Ci fa girare le ruote". È lo slogan scelto dalla Città Metropolitana di Bologna per promuovere con più di duemila poster su tutti i 55 Comuni del territorio la Bicipolitana, rete ciclabile di oltre mille chilometri che con le sue 34 linee è pensata per stimolare l'uso della bicicletta.

"Abbiamo già realizzato circa il 40% della rete - ha detto la consigliera delegata alla Mobilità ciclistica Simona Larghetti a margine della presentazione della nuova campagna - e ci sembra giusto farla conoscere e apprezzare. Abbiamo ideato questi quattro slogan che vogliono giocare un po' tra il piacere ma anche, a volte, la difficoltà di muoversi nel traffico, non solo sulle piste ciclabili. Come Comune di Bologna stiamo lavorando sempre di più per percorsi sicuri".

Per l'occasione sono anche state premiate le tre foto vincitrici del concorso fotografico #estateinbicipolitana, lanciato lo scorso luglio per promuovere i percorsi della rete ciclabile mettendo in palio una bici e-bike, una bici da città e una bici pieghevole. Ad aggiudicarsi i premi firmati Decathlon, Valentina Prisco, prima classificata, seguita da Beata Lenkiewicz e Andrea Tolomelli. Intanto, in progettazione il completamento della ciclovia del Reno, che attualmente collega Trebbo di Reno a Galliera e che arriverà fino al confine con la provincia di Ferrara, ma anche la ciclovia del Sole che collegherà Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto.

Importanti investimenti anche all'interno del Comune di Bologna, con "10 milioni di euro in arrivo per completare la rete portante del 'Biciplan' entro il mandato", ha assicurato l'assessora comunale alla Nuova mobilità Valentina Orioli.

(ANSA).