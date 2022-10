15 titoli per opera e danza del Comunale di Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 11 OTT - Sette opere, cinque balletti, il musical Lazarus di David Bowie interpretato da Manuel Agnelli, il Requiem di Mozart e il racconto di Vittorio Sgarbi dedicato a Vivaldi sacro: un totale ventitre appunatmentidi nel nuovo cartellone di opera e danza del Teatro Comunale 'Claudio Abbado' di Ferrara annunciato dal direttore artistico Marcello Corvino.

Gli spettacoli di danza cominceranno il 9 dicembre con il Parsons Dance e proseguiranno il 7 e 8 gennaio con Il lago dei cigni di Ciajkovskij, titolo immancabile messo in scena dal Russian Classical Ballet.

Il 3 e 4 marzo tocca al magico Don Chisciotte che riporta a Ferrara l'ArrondiArt Ukrainian Classical Ballet. Il Mago di Oz (29 marzo) verrà presentato in una mirabolante messa in scena con grafiche in 3D dal team di creativi della Romanov Arena, e il 20 aprile conclusione con Les Ballets Trockadero de Monte Carlo. La lirica prenderà avvio il 18 novembre con "Una goccia" di Dino Buzzati, omaggio a 50 anni dalla scomparsa dello scrittore su musiche di autori vari, seguito il 30 e 31 dicembre dall'operetta Il Pipistrello di Johann Strauss presentata dalla Compagnia di Corrado Abbati.

A gennaio, il 20 e 22, si passa all'opera vera e propria con Manon Lescaut di Giacomo Puccini interpretata da Alessandra Di Giorgio con la direzione di Marco Guidarini, e il 17 e 19 marzo il ritorno dell'opera barocca con Catone in Utica di Antonio Vivaldi (nuova produzione del Teatro di Ferrara) con l'Orchestra dello Spirito Santo diretta da Federico Maria Sardelli. Giuseppe Verdi arriva, invece, il 14 e 16 aprile con Rigoletto diretto da Francesco Ivan Ciampa per la regia di Leo Nucci, e Gaetano Donizetti il 19 e 20 maggio con Il campanello diretto da Marco Titotto con regia di Giovanni Dispenza. Dopo Don Giovanni, continuano le produzioni del Teatro legate al repertorio mozartiano: il 30 giugno e 2 luglio spazio a Le nozze di Figaro, con il cast vocale scelto da Leone Magiera e la regia di Adrian Schvarzstein. Informazioni e vendite sul sito www.teatrocomunaleferrara.it, su www.vivaticket.com e in biglietteria. (ANSA).