Strage in A4: funerali giovedì allo stadio di Riccione

(ANSA) - RICCIONE, 10 OTT - Si svolgeranno alle 14.30 di giovedì allo stadio di Riccione i funerali delle sette vittime dell'incidente avvenuto venerdì scorso sulla A4, nel Veneziano.

Lo fa saper l'amministrazione comunale della città romagnola.

"La grande partecipazione dei riccionesi, e non solo, al dolore causato da questa immane tragedia ci porta a organizzare i funerali nel luogo più capiente e adeguato: lo stadio di Riccione", ha detto la sindaca Daniela Angelini che in quella giornata proclamerà il lutto cittadino.

Nel sinistro accaduto all'altezza di San Dinà di Piave hanno perso la vita l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, la responsabile educativa del Centro 21 Romina Bannini e i cinque ragazzi ospiti del centro, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri.

Le salme delle vittime saranno trasportate da San Donà di Piave la mattina di mercoledì. La camera ardente verrà allestita all'interno del palazzetto dello sport, il PlayHall, struttura che era stata inaugurata proprio da Massimo Pironi, e rimarrà aperta dalle 15 alle 22 di mercoledì dalle 7 alle 13 di giovedì. I funerali, una cerimonia unica come richiesto dalle famiglie delle vittime, verranno presieduti dal vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi. Allo stadio saranno disponibili circa duemila posti nelle tribune, mentre nel prato potranno trovare posto altre seimila persone. È prevista l'installazione di alcuni maxischermi.

All'esterno dello stadio sono presenti aree di sosta per circa 600 automobili. Tutti i parroci di Riccione concelebreranno la messa. È prevista la partecipazione alla funzione di numerosi cori della città.

Nella giornata dei funerali, oltre agli agenti della Polizia locale, saranno mobilitati anche i volontari della Protezione civile e della Croce Rossa. "Sono già tantissimi i riccionesi che ci hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare all'organizzazione dei funerali: ringrazio ognuno di loro a nome della città", ha detto la sindaca. (ANSA).