Ravenna incontra Dante, ciclo di conversazioni sulla città

(ANSA) - RAVENNA, 10 OTT - Ravenna incontra Dante attraverso lo sguardo di studiosi che al lascito dantesco hanno dedicato la propria ricerca. Da dieci anni è stata intrapresa la strada del confronto fra diverse discipline, della chiamata inclusiva al pubblico, della collaborazione tra istituzioni: questo sono le Conversazioni dantesche. Per l'edizione del decennale, curata da Luigi Canetti e Sebastiana Nobili, è stata scelta la riflessione sulla città con il titolo "E sarai meco sanza fine cive.

Esperienze e modelli di città". Gli incontri sono in programma l'11, 18, 25 e 27 ottobre alle 17.30 all'auditorium di San Romualdo e si svolgeranno nella forma del dialogo, in un connubio di musica e parole. Si parte dalla centralità del tema della città nella costruzione del viaggio salvifico per approdare ai nodi nevralgici della riflessione contemporanea, attraverso il pensiero urbanistico, le politiche per la sicurezza, le intuizioni della mistica e le invenzioni della letteratura.

L'incontro di apertura è dedicato alla complessità della forma delle città, con Nicola Marzot, che ha operato su progetti urbani complessi e azioni di rigenerazione urbana, e Roberto Pasini, che si occupa di interazione tra sistemi ambientali, strutture costruite e dinamiche culturali (11 ottobre). Poi viene preso in esame come la domanda di sicurezza nel fragile equilibrio con le dinamiche di percezione e contrasto possa determinare gli orientamenti di pianificazione e assetto, con Tommaso Giupponi, profondo conoscitore dei fondamenti costituzionali dell'assetto normativo sulla sicurezza, e Gian Guido Nobili, autore di documenti regionali e nazionali sulle politiche di prevenzione della criminalità (18 ottobre). La città come spazio del dialogo tra uomo, natura e divinità è la sfida che affrontano sorella Anastasia, biblista alla guida del Carmelo di Ravenna, e Roberto Zancan, che sulla dimensione generativa del paesaggio ha scritto dalle colonne di "Domus" e da prestigiose cattedre internazionali (25 ottobre). L'incontro conclusivo è dedicato alla letteratura, con le città di parole e di invenzione raccontate dallo scrittore Erri De Luca (27 ottobre). (ANSA).