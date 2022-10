P.A.: E-R premia i Comuni virtuosi per l'Agenda digitale

Sono 37 gli enti locali dell'Emilia-Romagna che hanno ricevuto il premio Agenda Digitale, perché si sono distinti nella digitalizzazione dei territori, secondo le misurazioni dell'indice Desier, strumento messo a disposizione degli amministratori locali che da un lato serve a monitorare lo stato di avanzamento della digitalizzazione nel tempo e tra i territori, dall'altro consente di individuare buone pratiche da diffondere, divari da colmare, ambiti prioritari su cui intervenire. A consegnare i premi l'assessora regionale all'Agenda digitale, Paola Salomoni, e il sottosegretario alla Presidenza, Davide Baruffi.

I comuni capoluogo con l'indice Desier migliore sono risultati Bologna, Modena e Parma. Bologna detiene il primato indiscusso soprattutto in termini di connettività, Modena risulta avere risultati di eccellenza sul fronte dei fattori abilitanti e sull'integrazione delle tecnologie digitali, buoni i risultati anche per il capitale umano impiegato. Parma ha risultati di eccellenza nei servizi pubblici digitali e nella formazione superiore in ambito tecnico e scientifico.

Fra i comuni più piccoli hanno fatto registrare ottimi risultati Sasso Marconi (Bologna), Riolo Terme (Ravenna) e Borgo Val Taro (Parma), come pure le unioni dei comuni Valle del Reno (Bologna), Terre d'Argine (Modena) e Pedemontana Parmense.

Oltre a una menzione speciale per la Città metropolitana di Bologna, sono stati assegnati altri 27 premi a livello provinciale.

Questi i Comuni premiati, uno per le tre categorie: sotto i 5mila abitanti, fra 5 e 15mila, sopra 15 mila abitanti:

- PIACENZA: Vigolzone, Podenzano, Fiorenzuola d'Arda.

- PARMA: Varano de' Melegari, Traversetolo, Salsomaggiore Terme.

- REGGIO EMILIA: Rolo, Guastalla, Correggio.

- MODENA: Bastiglia, Campogalliano, Carpi.

- BOLOGNA: Loiano, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno.

- FERRARA: Voghiera, Codigoro, Cento.

- RAVENNA: Sant'Agata sul Santerno, Cotignola, Faenza.

- FORLÌ-CESENA: Montiano, San Mauro Pascoli, Cesenatico.

- RIMINI: Talamello, Novafeltria, Riccione.