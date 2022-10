Oggetti che fanno cultura, torna a Lugo il festival vintage

(ANSA) - BOLOGNA, 10 OTT - Torna a Lugo (Ravenna) nel prossime fine settimana il 'Lugo Vintage festival' con il centro storico della cittadina ravennate che si trasformerò in un grande mercato, ma con iniziative che parleranno anche di cinema, moda, musica e motori.

Alle Pescherie della Rocca avranno luogo la maggior parte degli eventi culturali con, proiezioni, forum, talk musicali ed esposizioni di motori e auto d'epoca, arricchiti da un'importante mostra con gli scatti inediti di Sophia Loren a Lugo (foto archivio Paolo Guerra): ricorrono infatti i 60 anni da quando fu girato a Lugo l'episodio La Riffa del film Boccaccio 70, per la regia di Vittorio de Sica.

Sabato dalle 15.30 l'iniziativa a cura di 12 Pollici aps "Generazione LP" ovvero in regalo un vinile 45 giri a tutti gli under 18, presso Flexi Dischi.

Domenica grande giornata di Esposizioni con moto vintage, vespe, mosquitos (in collaborazione con Vespa Club Romagna) e proiezioni dell'episodio La Riffa a cura di Lugo Music Festival Il consueto vintage market conta oltre 300 espositori con abbigliamento, oggettistica, modernariato, ceramiche e galleria dedicata ai vinili e sarà aperta sabato e domenica dalle 10.

