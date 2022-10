L'Orchestra sinfonica nazionale della Rai a Reggio Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 10 OTT - Tra gli appuntamenti più attesi del Festival Aperto di Reggio Emilia vi è quello con l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai in programma il 12 ottobre alle 20.30 al Teatro Municipale Romolo Valli. Diretto da Tito Ceccherini il complesso sinfonico torinese eseguirà un programma dedicato alla musica del Novecento e a quella d'oggi, compiendo una traiettoria originale ed eccentrica.

Si comincia con "Tre Quadri", concerto per pianoforte e orchestra di Francesco Filidei, tra i compositori italiani più apprezzati in ambito internazionale, responsabile musicale del Premio Paolo Borciani della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. A seguire "Four Norwegian Moods" di Igor Stravinskij e la Sinfonia N. 9 in mi bemolle maggiore Op. 70 di Dmitri Shostakovich. "Tre Quadri" (commissione del Festival Milano Musica, della Casa della Musica di Porto e del Festival Internazionale di Musica Contemporanea "Autunno di Varsavia") vede protagonista Maurizio Baglini, pianista dalla brillante carriera, sia come solista, sia come camerista.

"Tre Quadri è il terzo concerto per strumento solista e orchestra che scrivo - spiega Francesco Filidei - e il primo che vede il pianoforte come protagonista. Mentre gli altri due lavori comportano un solo movimento, probabilmente la grande tradizione propria al concerto per pianoforte mi ha portato a concepire questo lavoro in tre parti di andamento contrastante.

Il concerto inizia con il quadro più ampio: November, un viaggio fra episodi che alternano il pianissimo al fortissimo, il grave all'acuto, il cantabile all'ossessivo. Si prosegue con una Berceuse centrale, dal carattere più intimo e chopiniano. E si termina con Quasi una Bagatella, uno scherzo costruito sul primo movimento del Concerto Imperatore dell'immancabile Beethoven".

Gli altri due brani che completano il programma, risalgono al 1942, quello di Stravinskij (ispirato a melodie nordiche magistralmente ricreate), e all'agosto del 1945 quello di Shostakovich (scritto per celebrare la vittoria di Stalin sul nazismo). (ANSA).