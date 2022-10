Il pianista Emanuele Arciuli suona l'America a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 OTT - Doppio appuntamento con la rassegna Il Nuovo l'Antico di Bologna Festival, domani 11 ottobre alle 18,30 e alle 20,30, con il pianista Emanuele Arciuli per un incontro e un concerto dedicati alle avanguardie americane del Novecento e contemporanee. Profondo conoscitore della musica d'oggi, il pianista pugliese ha un repertorio che spazia da Bach ai compositori dei nostri giorni, con una predilezione particolare per la produzione americana: nel programma bolognese Arciuli proporrà, infatti, musiche di John Cage, Missy Mazzoli, George Crumb, Marga Richter, Alan Hovhaness, Annie Gosfield, Julia Wolfe, Frederic Rzewski.

L'incontro "Keyboards Variety" al Museo di San Colombano sarà condotto dal critico e musicologo Guido Barbieri, un dialogo per presentare l'ultimo libro di Arciuli, "Viaggio in America.

Musica Coast to Coast".

Alle 20,30 ci si sposta poi al vicino Oratorio di San Filippo Neri per il concerto, un pianista da solo in scena circondato da un coro di cinque diversi strumenti "da tasto": un pianoforte a coda, un toy piano, un pianoforte preparato, un clavicembalo e una tastiera elettronica. Un recital in cui il pianista proporrà tanta musica per gli occhi, oltre che per le orecchie, dal pianoforte giocattolo a quello tradizionale, passando per quello amplificato, alle tastiere elettroniche e al nastro magnetico.

Del resto Emanuele Arciuli possiede una profonda conoscenza dell'America, un continente vasto, eclettico, molteplice, percorso da tensioni opposte. Con lui sulla scena, il raffinato "disegno del suono" di Nicola Monopoli. (ANSA).