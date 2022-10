GiovinBacco in piazza, 20 anni di Sangiovese e vini Romagna

(ANSA) - RAVENNA, 10 OTT - "GiovinBacco in Piazza", la grande manifestazione enologica del Romagna Sangiovese e degli altri vini romagnoli, festeggia vent'anni: il 28, 29 e 30 ottobre il centro della città di Ravenna per tre giorni diventa teatro del buon vino e del buon cibo del territorio, con centinaia di etichette di vino, cibo di strada, punti di ristorazione, assaggi, incontri. L'ingresso è libero e per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet per le degustazioni.

"Anche quest'anno - dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l'assessora allo Sviluppo economico Annagiulia Randi - siamo lieti di sostenere una manifestazione che mette al centro le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, che ha indubbiamente tanto da offrire. In un periodo di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo è importante valorizzare produttori, agricoltori e artigiani locali offrendogli nuove opportunità di fare rete e di farsi conoscere.

Saranno tre giorni ricchi di eventi, stand, laboratori e iniziative che sicuramente troveranno l'interesse dei ravennati e dei tanti turisti che vengono a scoprire la bellezza di Ravenna anche nel periodo autunnale".

Sono oltre 200 le etichette presenti nel 2022. Il pubblico potrà gustare i vini di Romagna - Sangiovese, Albana e tutti gli altri dei produttori locali - in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi. Le cantine romagnole saranno oltre 50, compresi i viticoltori della Strada della Romagna. In Piazza del Popolo sarà presente anche una selezione di Spumanti di Romagna metodo classico. Come ogni anno, poi, sarà presente il banco di vendita del vino per beneficenza gestito grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio: parte del ricavato finanzierà progetti sociali per il territorio. E per chi vuole associare i piaceri del vino e della tavola al godimento della cultura è stato studiato il 'Carnet Cultura', che prevede - per chi acquista le degustazioni dei vini a GiovinBacco - sconti o agevolazioni per gli spettacoli del Teatro Alighieri, al Mar, al Museo Classis Ravenna, alla Domus dei Tappeti di Pietra, alle proiezioni del Ravenna Nightmare Film Fest e alla visite guidate di Ravenna Experience e di Ravenna Teatro. (ANSA).