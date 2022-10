Covid: in Emilia-Romagna oltre 2mila casi, salgono ricoveri

In Emilia-Romagna sono 2.194 i nuovi casi di coronavirus, numero più esiguo rispetto ai giorni scorsi ma non se rapportato al numero di tamponi relativi, 6.591, effettuati nelle ultime 24 ore. Salgono i ricoveri: i pazienti nelle terapie intensive sono 29 (cinque in più rispetto a ieri), mentre negli altri reparti i positivi sono 927 (+40). Nove i decessi, alcuni dei quali riferiti ai giorni scorsi. Complessivamente le persone con infezione attiva sono 39.263, delle quali il 97,6% in isolamento a casa.