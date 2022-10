Sisma: a San Felice sul Panaro il nuovo Centro sportivo

Più sicuro, funzionale e versatile. È il Centro sportivo comunale di San Felice sul Panaro (Modena), di nuovo pienamente a disposizione della cittadinanza dopo i danni subiti dal terremoto del 2012. Frutto di un intervento di recupero da quasi cinque milioni, di cui 1,8 milioni dalla Regione attraverso la struttura commissariale per la ricostruzione, il Centro è stato inaugurato con una cerimonia cui hanno partecipato, fra gli altri, il presidente della Regione e commissario delegato alla Ricostruzione, Stefano Bonaccini e il sindaco di San Felice, Michele Goldoni.

Reso completamente inagibile dalle scosse del 2012, il Centro sportivo comunale torna alla sua funzione originaria, dopo aver ospitato negli anni più difficile della pandemia, uno dei Centri vaccinali dell'area nord modenese. Vi trovano spazio le tre palestre per il calcio a cinque, la pallavolo e il basket, ma anche vari spazi polifunzionali in grado di ospitare diverse tipologie di discipline. Completano l'opera una sala biliardi e un bar.

"Oggi è un giorno importante per la comunità di San Felice e tutto il territorio - sottolinea Bonaccini - Una comunità duramente compita dal sisma che si ritrova a festeggiare un ulteriore significativo traguardo grazie a impianti sportivi riqualificati, che rispondono ai più elevati standard qualitativi e che oggi possiamo riconsegnare alla piena fruizione di chi ama fare sport, a partire dalle giovani generazioni. Nuovi spazi che potranno diventare anche un luogo di incontro".

"L'inaugurazione del centro sportivo - aggiunge il sindaco Goldoni - rappresenta il coronamento di un lavoro lungo e complesso, emblematico della tenacia con cui San Felice ha affrontato le tante difficoltà della ricostruzione".