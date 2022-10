Covid: in Emilia-Romagna 3.794 casi, aumentano i ricoveri

In Emilia-Romagna i nuovi casi di coronavirus sono 3.794 rilevati su poco più di 9.100 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, età media dei nuovi contagiati 53 anni. Sono in lieve aumento i ricoveri: nelle terapie intensive ci sono 24 pazienti (cinque in più rispetto a ieri), mentre i positivi negli altri reparti sono 887 (45 in più da ieri). Il bollettino della Regione rileva altri cinque decessi, fra i quali un uomo di 58 anni in provincia di Parma. Complessivamente i casi di infezione attiva sono 39.500, dei quali il 96,7% in isolamento a casa perché non necessita di cure ospedaliere.