Colpito da sasso fuori da locale nel Reggiano, grave 19enne

Un 19enne è stato aggredito fuori da una discoteca a Castellarano, nel Reggiano, la notte scorsa. Il giovane, residente in provincia di Modena, è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara (Modena) dopo le prime cure ricevute all'ospedale di Sassuolo. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito alla testa da un sasso durante una rissa con un altro gruppo di coetanei. Indagano i carabinieri, allertati dal personale sanitario, nonostante al momento non sia pervenuta alcuna denuncia da parte dei familiari del ragazzo.