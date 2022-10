Travolto in bici da 'pirata', corpo trovato giorni dopo

(ANSA) - BOLOGNA, 08 OTT - E' stato trovato questa mattina in un fossato il corpo senza vita di Andrea Fregni, pensionato 69enne di Sant'Agata Bolognese di cui era stata denunciata la scomparsa martedì 4 ottobre da una parente. L'uomo è stato quasi certamente investito da un'automobilista 'pirata' mentre era in bicicletta, fra via Cento e via Levratica, una zona di campagna tra San Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima. Chi lo ha travolto se ne sarebbe andato senza prestare soccorso e senza dare l'allarme.

Il corpo potrebbe essere rimasto lì per otto giorni, dato che l'ultimo avvistamento dell'uomo risale allo scorso 30 settembre.

Questa mattina alcuni passanti hanno notato la bicicletta a terra sul lato della strada e hanno avvertito i Carabinieri, che hanno poi ritrovato il corpo poco lontano, nel fossato e seminascosto dalla vegetazione. Gli stessi Carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno avviato le indagini per identificare il 'pirata', con l'ipotesi di reato di omicidio stradale (ANSA).