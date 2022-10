Strage in A4, Riccione piange suoi ragazzi

(ANSA) - RICCIONE, 08 OTT - Riccione piange le sei vittime dell'incidente stradale avvenuto sull'A4, nel Veneziano, che facevano parte di una cooperativa per l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani affetti da sindrome di Down. Tra queste vi erano Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. Non ce l'ha fatta nemmeno l'ex sindaco della cittadina romagnola Massimo Pironi, alla guida del pulmino schiantatosi contro un tir, da tempo impegnato nel sociale.

"Riccione perde un grande uomo che ha dedicato la vita alla sua comunità. Viviamo questo momento tra disperazione e dolore", commenta la prima cittadina Daniela Angelini accorsa a San Donà di Piave con i familiari delle vittime, accompagnati da due psicologi e un parroco. Il trasporto delle salme a Riccione è atteso da lunedì. Le famiglie delle vittime hanno espresso il desiderio di celebrare tutti insieme un unico funerale.

La comunità resta in ansia per l'unica superstite, Romina Bannini, 36 anni, ricoverata a Treviso in condizioni disperate.

La città si apprestava a celebrare il centenario della sua autonomia. Tutto sospeso, con la proclamazione di tre i giorni di lutto cittadino. (ANSA).