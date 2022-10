Mostra racconta storica azienda cancelleria Longo di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 08 OTT - Un'esposizione racconta l'eredità della Longo Spa, una delle aziende più interessanti del panorama bolognese, e non solo, negli anni del boom economico. La mostra - 'A ciascuno il suo giorno', dal 13 ottobre al 12 febbraio al Museo del Patrimonio industriale di Bologna - si sviluppa in un duplice registro, artistico e storico allo stesso tempo, presentando da un lato una serie di quadri realizzati appositamente per l'evento da Marco Angelini e dall'altro le foto e i documenti d'epoca, compiendo un percorso inedito nella storia della fabbrica, che per decenni ha prodotto e distribuito in Italia cancelleria, inchiostri e materiale per l'ufficio.

L'esposizione, organizzata da Ascanio Balbo di Vinadio, collezionista e nipote di Giorgio Longo (1909-1973), ultimo presidente della Longo, presenta opere che rileggono la storia e la filosofia dell'azienda, dandone un'interpretazione personale con l'uso all'interno delle opere di prodotti originali della fabbrica. In mostra 14 tele di diversi formati, a tecnica mista, con l'utilizzo di prodotti di cancelleria realizzati tra gli anni Trenta e Settanta del Novecento, in cui l'artista ripercorre idealmente la vicenda e la filosofia del marchio bolognese. (ANSA).