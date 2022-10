Bologna: Motta, i fischi li accetto ma faremo bene

(ANSA) - BOLOGNA, 08 OTT - Fischi sul Bologna, la vittoria della svolta non arriva, e la classifica resta pericolosa e per Thiago Motta il bicchiere è pieno solo a metà: "Rispetto i fischi, lo capisco perché è diritto dei tifosi quando vengono allo stadio farlo. Ma io resto concentrato per migliorare me stesso e la squadra, per dimostrare che possiamo fare belle cose e così sarà".

Poi il tecnico italo-brasiliano entra nello specifico della partita. "Ho visto belle cose nel primo tempo - dice -, visto che abbiamo utilizzato molto bene la palla, giocando negli spazi. Ma nel secondo tempo ci siamo abbassati e non eravamo lucidi, non è cosa mentale o fisica: è un insieme. La Samp ha preso fiducia e ci ha creato problemi" "Ora ripartiamo dal nostro primo tempo - dice ancora - anche se siamo frustrati perché volevamo vincere, ma sappiamo che possiamo fare molto meglio, e con lo spirito che abbiamo dimostrato oggi ci miglioreremo". Promosso Dominguez trequartista: "Può coprire tutti i ruoli del centrocampo, oggi ha dimostrato di saper giocare da trequarti, andare in area e attaccare gli spazi". Un pensiero per Stankovic: "Sono contento che ci sia una persona con la sua conoscenza degli uomini e del calcio come lui in Italia". (ANSA).