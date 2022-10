Picchia e offende la moglie incinta, 30enne arrestato

Ha colpito la moglie incinta con uno schiaffo per poi offenderla. Per questo, un 30enne residente nella Bassa Reggiana, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. È successo nel tardo pomeriggio di ieri quando i militari della stazione di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, sono intervenuti dopo essere stati chiamati dalla vittima, una 35enne. La donna in stato di gravidanza avanzata ha raccontato in lacrime di aver subito violenze dal marito. Una volta accompagnata in caserma, ha denunciato l'uomo riferendo che i suoi comportamenti duravano da tempo.

Durante la stessa deposizione davanti ai carabinieri, il giovane l'ha tempestata di telefonate con contenuti minacciosi e offensivi ascoltate dalle stesse forze dell'ordine che hanno verbalizzato tutto. Poco dopo è arrivata un'ulteriore segnalazione al 112 di una lite nel condominio dei coniugi dove lo stesso uomo stava litigando con un'altra persona. I carabinieri sono quindi accorsi sul posto (dove inoltre hanno accertato un finestrino rotto dell'auto della donna) e lo hanno arrestato. Ora si trova ristretto a disposizione della Procura diretta dal procuratore capo Gaetano Calogero Paci che coordina le indagini.