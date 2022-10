Gianni Vancini rivisita 'Adesso tu', in vista album

(ANSA) - BOLOGNA, 07 OTT - 'Adesso tu' è il nuovo singolo del musicista e compositore Gianni Vancini, tra i più noti sassofonisti italiani. Un omaggio al brano con cui Eros Ramazzotti vinse il Festival di Sanremo nel 1986 e che ha segnato un'epoca importante per la musica italiana. In questa versione, uscita oggi, ha donato al pezzo una nuova veste, trasformandolo in una ballad intrisa di sfumature jazz e blues.

Prodotto da Vittorio Corbisiero, 'Adesso tu' anticipa 'Made in Italy', nuovo album disponibile dal 21 ottobre, un lavoro che unisce le sonorità del jazz contemporaneo alla musica italiana più rappresentativa dagli anni '70 a oggi. Il progetto è realizzato con il supporto del Comune di Bologna, grazie al bando Nuove Produzioni Musicali.

"Dopo 'I'm Missing You' uscire con un secondo singolo mi sembrava doveroso per un lavoro che ha attraversato molte vicissitudini, non ultima quella legata al Covid che ha reso tutto più complicato - racconta il musicista - In 'Made in Italy' il meglio del pop italiano si fonde con il mondo del jazz contemporaneo e dell'R&B. 'Adesso tu' fa parte di un elenco di brani che ho accuratamente selezionato da un'infinità di capolavori italiani scritti tra gli anni '70 e '90".

Gianni Vancini, classe 1978, di Mirandola (Modena), è una delle stelle italiane del sassofono, considerato "L'Ambasciatore del Jazz Contemporaneo" grazie al suo stile inconfondibile, ibrido tra il pop e il jazz moderno. Con i suoi album è stato più volte ai primi posti nelle classifiche Usa, Canada, Olanda, Svezia e Svizzera Top Jazz charts. Appartenente al roaster MTmusic, ha condiviso il palco con i maggiori esponenti dello Smooth Jazz internazionale e nel 2018 ha dominato la scena del jazz moderno olandese, raggiungendo il secondo posto nella classifica di iTunes Jazz. Vanta numerose collaborazioni nel mondo pop e dal 2002 accompagna in tour Umberto Tozzi. (ANSA).