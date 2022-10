Covid: ancora 4mila casi in Emilia-Romagna, otto morti

Sono ancora 4mila i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna. Si contano ancora otto morti (alcuni dei quali dei giorni scorsi), ma l'aumento dei contagi non si traduce, al momento, in un incremento dei pazienti in terapia intensiva, che restano 18, come ieri.

Sulla base di quasi 8mila tamponi, sono stati individuati 4.095 nuovi contagi che fanno salire quasi a 36mila i pazienti attualmente positivi, il 97,7% dei quali in isolamento domiciliare. Negli altri reparti Covid i ricoverati sono 820, 24 in più di ieri. Fra le vittime anche un uomo di 66 anni, morto a Ferrara.