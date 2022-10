Cadavere sotto ponte sul Reno a Bologna, in corso accertamenti

Il corpo senza vita di un giovane, in base a quanto si apprende sui 30 anni, è stato trovato questa mattina sotto il Pontelungo, nel fiume Reno, a Borgo Panigale, in periferia a Bologna. Ad allertare le forze dell'ordine - intorno alle 7.30 - sono stati alcuni operai al lavoro sul ponte dove sono in corso interventi di recupero e riqualificazione. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia, la Scientifica, i Vigili del Fuoco e il 118. Al momento sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso dell'uomo. Nessuna ipotesi è esclusa.