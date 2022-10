Strings of Freedom per 75 anni dell'indipendenza dell'India

(ANSA) - BOLOGNA, 06 OTT - Per celebrare il 75esimo anniversario dell'Indipendenza dell'India la cultura musicale italiana incontra quella indiana nella première di "Strings of Freedom": il 9 ottobre alle 20.30 al Teatro Auditorium Manzoni di Bologna, il Consolato Generale dell'India a Milano e l'Associazione Indiana del Nord Italia presentano la prima collaborazione tra l'Orchestra Senzaspine di Bologna con il gruppo musicale del Dr. L. Subramaniam e della cantante Kavita Krishnamurti in un concerto unico nel suo genere. Dr. L. Subramaniam, icona del violino indiano, definito il "Paganini of Indian Classical music", "the God of Indian Violin", è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per l'eleganza e il virtuosismo del suo stile. Negli anni ha eseguito e registrato musica classica dell'India meridionale, ma anche musica classica occidentale, sia orchestrale che non, e ha composto e diretto grandi orchestre, colonne sonore per film, collaborato con alcuni dei più grandi musicisti internazionali, di diversi generi musicali tra cui jazz, jugalbandi con musicisti dell'India settentrionale, world music e global fusion. Dr. L. Subramaniam si è affermato come una realtà artistica con una forte identità indiana, ma universale per natura e approccio. Il viaggio dell'orchestra sinfonica del Dr. L. Subramaniam è iniziato con il celebre violinista Yehudi Menuhin a New York, nel 1987. Il suo gruppo è stato incaricato da diverse organizzazioni che hanno commissionato opere per le celebrazioni del 50esimo, 60esimo e 70esimo anno di indipendenza dell'India.

Per l'evento del 75esimo anno, il Dr. Subramaniam ha composto la "Mahatma Symphony" che verrà presentata assieme ad alcuni dei suoi brani più conosciuti, come "Spring rhapsody" e "Shanti Priya", quest'ultimo scritto alla fine degli anni '80 e proposto per la prima volta in Italia. (ANSA).