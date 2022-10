Rio e Modena City Ramblers insieme in brano In viaggio da sempre

(ANSA) - BOLOGNA, 06 OTT - Esce il 7 ottobre su tutti i digital store, e dal 13 accompagnato da un videoclip ufficiale, il brano 'In viaggio da sempre', che vede una collaborazione tutta emiliana tra i Rio e i Modena City Ramblers e che sancisce l'amicizia tra due realtà artistiche molto differenti ma contraddistinte da radici forti per la loro terra. Il pezzo, prodotto da Fabio 'Bronski' Ferraboschi, racconta di quanto sia importante il viaggio per conoscere le culture, andare oltre le barriere e fare dell'esperienza diretta un modo per migliorare se stessi e il mondo che ci circonda. Sia i Rio che i Modena City Ramblers sono band "sulla strada" da oltre vent'anni: proprio questo continuo "rotolare" in giro per il mondo ha sempre portato nuovi stimoli e un'apertura mentale fondamentale per un artista.

I Rio il 18 novembre chiuderanno la loro carriera con un concerto-evento al Vox Club di Nonantola (Modena), 'L'ultima Rivoluzione', una festa per congedarsi dalle scene dopo oltre vent'anni di attività. Il concerto sarà l'ultimo atto del percorso iniziato a giugno con l'uscita di 'Stellare', ottavo disco di inediti, e un tour volutamente concentrato in Emilia per "salutare" luoghi che hanno lanciato la band in una lunga carriera che li ha portati ad esibirsi anche in apertura ai concerti di Luciano Ligabue ed Elisa. I Modena City Ramblers sono impegnati in un lungo tour, 'Appunti Partigiani 2005-2022', che li ha portati anche in Sud Africa per importanti festival legati a tematiche sociali. Non nuova a collaborazioni estemporanee, la band guidata da Dudu Morandi ha voluto esplorare uno scenario "vagabondeo" mettendo a disposizione le tipiche sonorità strutturate su flauto-violino-fisa dei MCR, miscelandole con un animo più pop-rock come quello dei Rio.

